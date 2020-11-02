Как в мире ужесточают ограничения из-за коронавируса

Вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий - британский премьер Борис Джонсон.

Согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, на 2 ноября число заболевших COVID-19 в мире превысило 46 млн человек, сообщает zakon.kz.

Власти объявляют новые ограничения: вводят комендантский час, закрывают рестораны, переводят людей на удаленку.

Какие меры принимают в разных странах — в обзоре РБК.

Австрия с 23 октября запретит собираться больше чем по шесть человек в помещениях. Под ограничения попали рестораны, спортивные занятия, а также празднования юбилеев и свадеб. На улицах нельзя будет собираться компаниями больше 12 человек.

В Словакии объявлено чрезвычайное положение. Режим действует до середины ноября. Запрещены все массовые мероприятия, кафе работают только навынос, закрыты все спортзалы и бассейны. Там также хотят провести повсеместное тестирование жителей старше десяти лет. Если мера не сработает, власти допускают введение полного локдауна.

В Чехии закрыты бары, рестораны, кинотеатры и фитнес-центры. Школы переведены на дистанционное обучение. 26 октября власти ввели комендантский час. Там запрещено появляться на улице с 21:00 до 5:00.

Похожая ситуация в Бельгии: там с 19 октября решили закрыть все бары и ввести комендантский час с полуночи до 5:00. Ограничения предусмотрены на ближайший месяц. В Брюсселе все обязаны носить маски. Все культурные (галереи, кино, театры) и спортивные (залы, корты, бассейны) учреждения должны быть закрыты. Все магазины работают до 20:00.

В соседней Франции президент Эмманюэль Макрон объявил новый режим самоизоляции. С 30 октября как минимум до 1 декабря все развлекательные заведения закроют, массовые мероприятия отменят. Закрытым организациям Макрон пообещал поддержку в виде €10 тыс. в месяц. Удаленный формат работы введут везде, где это возможно. Для всех французов, которые возвращаются из-за границы, вводится обязательное тестирование на COVID.

В Норвегии с 31 октября все иностранные рабочие должны отбыть десятидневный карантин. На частных вечеринках в квартирах можно собираться не больше чем впятером. Число участников крупных мероприятий cократили до 50.

В Швейцарии власти ужесточили ограничительные меры. С 29 октября в стране закрыты ночные клубы. Бары и рестораны смогут работать до 23:00. Запрещено проведение массовых мероприятий (спортивных и культурных) с участием более 50 человек, а число участников семейных торжеств ограничено десятью.

В Польше утвердили деление на красную и желтую зоны. В красных регионах запрещены собрания больше десяти человек, а также все торжественные мероприятия. Вузы и школы — на дистанционном обучении, а в магазинах в очередь на одну кассу могут встать не больше пяти человек. В желтых — можно посещать рестораны и кафе, но только с 6:00 до 21:00, а гости не должны занимать больше половины мест. Власти также отменили массовые гулянья на Новый год. От них отказались в Варшаве, Познани, Гданьске, Гдыни. С 24 октября власти Польши закрыли все кафе, бары и рестораны, им можно работать только навынос. Старшеклассников отправили на дистанционное обучение. Собираться группами больше пяти человек запрещено.

Власти Германии ввели новый карантин со 2 ноября. Как минимум на месяц будут закрыты рестораны и бары, они смогут работать только навынос. Фитнес-клубы, бассейны, тату-салоны, косметические и массажные студии, кино, театры и концертные площадки также будут закрыты. Ближайший месяц все матчи футбольной бундеслиги будут проходить без зрителей. Остаются открытыми, в отличие от весеннего карантина, детские сады, школы, парикмахерские и магазины, но им предписано соблюдать эпидемические правила.

В Болгарии ввели обязательное ношение масок на улице. Власти посоветовали запастись ими до 22 октября, когда и вступает в силу решение. Обязательный карантин для тех, кто контактировал с заболевшими, при этом сокращен с двух недель до десяти дней.

В Латвии в закрытых помещениях запрещено собираться больше чем по десять человек, а на воздухе — больше 100. Во всех общественных местах нужно носить маски. Обучение в вузах до конца года будет проходить удаленно.

В Израиле новые карантинные меры ввели еще в сентябре, а спустя месяц начали их отменять. Снова можно собираться: в помещении — до десяти человек, на свежем воздухе — до 20. Возобновляют работу детские сады, открывают парки и пляжи, кафе и рестораны работают навынос, от дома можно уходить дальше чем на 1 км.

Правительство Великобритании вводит карантин в Англии с 5 ноября до 2 декабря из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19. О новых мерах объявил британский премьер Борис Джонсон. После начала второй волны пандемии правительство ввело для Англии с 12 октября трехуровневую систему местных локдаунов (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои жесткие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.

Ирландия первой в ЕС возобновила локдаун. Отходить от дома можно не более чем на 5 км, иначе грозит штраф до €500. Такая же санкция предусмотрена за отказ от ношения масок. За проведение домашней вечеринки могут наказать на €1 тыс. Работа заведений общественного питания и баров ограничена продажей навынос.

Власти Словении ввели комендантский час. С 21 октября запрещено передвигаться по улице с 21:00 до 6:00. Проводить все мероприятия, в том числе религиозные, запретили. Словенцам разрешено собираться в группы не больше шести человек. Также местные власти наложили запрет на въезд и выезд во всех населенных пунктах.

В Италии премьер Джузеппе Конте передал возможность вводить жесткий карантин мэрам городов, но и сам ввел ряд ограничений. Бары без сидячих мест должны закрываться в 18:00, рестораны — до полуночи. Все любительские спортивные соревнования по контактным видам спорта остановлены. Начальная школа продолжает обучение, старшеклассники смогут учиться в несколько смен, а вузы могут полностью уйти на удаленку. Власти столичного региона Лацио с 23 октября ввели комендантский час, выходить на улицу в ночное время запрещено. Похожие меры ввели в других регионах: Ломбардии и Кампании.

25 октября власти Испании объявили режим ЧП. По всей стране введен комендантский час, границы между регионами закрыты. Нельзя собираться в группы больше шести человек. До этого бары и рестораны в Мадриде могли работать до 22:00. В Каталонии закрыли все бары и рестораны, они могли работать только навынос. Фитнес-клубам и концертным площадкам работать можно, но число посетителей не должно превышать половину.

В Доминиканской Республике власти на 45 дней продлили режим ЧП, там действует комендантский час. С 18 октября магазины и общественный транспорт стали работать по сокращенному режиму.

Карантин в Аргентине ввели 20 марта. С того времени он продлевался несколько раз. В середине октября власти возобновили внутренние авиаперевозки, а также автобусное сообщение. Но для того, чтобы воспользоваться транспортом, нужно иметь специальное разрешение. Также пассажиры должны быть подключены к специальному мобильному приложению.

В большинстве штатов Бразилии ограничения все еще есть, но их перестают выполнять. Так, например, в Рио-де-Жанейро запрещено загорать на пляжах, но побережья заполнены отдыхающими.

Казахстан на утро 2 ноября находится на 45-м месте среди стран по количеству заболевших. Зарегистрировано 112 860 казахстанцев с COVID-19.

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