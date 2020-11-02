Простаивающие здания в Алматы передаются под социальные объекты

Механизм дарения является примером социальной ответственности бизнеса, когда физические и юридические лица безвозмездно передают имущество в дар города.

Школы, садики, поликлиники открывают в Алматы на месте пустующих зданий. О передаче пустующих помещений под социальные объекты рассказал на онлайн-брифинге Региональной службы коммуникаций руководитель Управления государственных активов Алматы Рустем Алиев, сообщает zakon.kz.

По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева простаивающие здания передаются под социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники.

В текущем году из республиканской собственности городом принято два пустующих объекта:

- комплекс из трех литеров в Турксибском районе по ул. Тынышбаева, 4/6 площадью 491,3 кв. м. Здесь после реконструкции планируется открыть центр дневного пребывания на 60 мест для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями;

- помещение в жилом доме в Бостандыкском районе по улице Алмалы бак, 4А площадью 196,9 кв. м. В рамках комплексной программы "Бақытты отбасы" здесь планируется открыть Центр "Іскер Ана".

Механизм дарения является примером социальной ответственности бизнеса, когда физические и юридические лица безвозмездно передают имущество в дар города, — отметил Р. Алиев.

Так, по договору дарения от частных юридических лиц приняты три объекта:

- детский сад в Бостандыкском районе по ул. Егизбаева, 7А площадью 3115,7 кв. м. Здесь открыт государственный сад №191 на 150 мест. Детский сад оснащен солевой шахтой и сенсорными комнатами;

- нежилое помещение на первом этаже ЖК Elit Towеr в Алмалинском районе по ул. Мауленова, 46 площадью 217,1 кв. м. С учетом потребности местных жителей предусматривается открытие библиотеки — коворкинг-центра, с открытыми зонами для обслуживания читателей (в том числе курсы по изучению языков, различные кружки);

- объекты благоустройства на территории КЦДС "Атакент" — скамейки, урны, фонтаны. С переходом в коммунальную собственность районным акиматом организовано своевременное обслуживание и содержание.

Путем перераспределения объектов коммунальной собственности в пустующем помещении в Жетысуском районе площадью 59,5 кв. м открыта Школа домбры, где дети бесплатно обучаются игре на народных инструментах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!