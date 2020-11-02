Человечеству все еще угрожают неизвестные вирусы - ученые

Правительствам стран нужно не допустить разрушения дикой природы

Ученые из Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) назвали опасность воздействия человечества на экосистемы. Они отметили, что от 540 до 850 тысяч неизвестных вирусов могут заразить людей, если не начнутся изменения, передает zakon.kz.

Биологи, специалисты по болезням и экологи подготовили доклад, в котором говорится о возможном опасном воздействий вирусов на людей.

По словам президента Альянса EcoHealth доктора Питера Дашака, в причинах пандемии COVID-19 нет большой тайны.

Человеческая деятельность, которая приводит к изменению климата и утрате биоразнообразия, приводит к пандемическому риску через свое воздействие на окружающую среду. Изменения в том, как мы используем землю, расширение и интенсификация сельского хозяйства, неустойчивая торговля, производство и потребление нарушают баланс и увеличивают контакт между дикой природой и людьми. Это путь к пандемиям, - отметил он.

Для решения этой проблемы ученые рекомендовали правительствам стран уделить пристальное внимание на недопущение разрушения дикой природы. Для этих целей, по их подсчетам, потребуется 31-45 млрд фунтов стерлингов в год (17,3 - 25,2 трлн тенге). Они подчеркнули, что сумма может казаться неимоверно большой, однако она не сравнима с 12 трлн фунтов стерлингов, которые были потрачены на борьбу с коронавирусом.

В исследовании отмечается, что COVID-19 является антропогенной проблемой из-за воздействия человека на биоразнообразие через пищевые привычки и вырубку лесов, вызванных потребительством.

Ученые пояснили, что человечеству нужно сосредоточить внимание на изменении климата для защиты от будущих пандемий.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!