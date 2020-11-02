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Врачи рассказали о раненых при стрельбе на зоне отдыха под Алматы

Пострадали двое.

Фото : Pixabay2 ноября 2020, 11:34

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате стрельбы на зоне отдыха близ Алматы, передает zakon.kz.

Двое раненых находятся в ГКБ №4. Они поступили из Илийского района 31 октября.

На сегодняшний день состояние пациентов остается средней степени тяжести, в сознании. Лечение получают согласно протоколу в полном объеме, - рассказал заместитель главного врача ГКБ №4 Анарбек Монгол.

Видео инцидента в поселке Байсерке опубликовали ранее в соцсетях.

По информации ДП Алматинской области, неизвестные лица покушались на убийство с применением оружия.

По данному факту начато досудебное расследование по статье покушения на убийство. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц, - сообщили в пресс-службе ДП области.

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Публикация от Сетевое издание "zakon.kz" (@zakon.kz) 1 Ноя 2020 в 7:38 PST


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