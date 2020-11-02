Проекты БРК в Павлодарской области

Все проекты запущены в эксплуатацию и успешно производят свою продукцию.

В региональной структуре кредитного портфеля Банка Развития наибольший удельный вес занимают проекты из Павлодарской области (19,4%). В данном регионе с участием АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура холдинга "Байтерек") реализуются крупные индустриальные проекты страны: АО "Алюминий Казахстана", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", АО "Казахстанский электролизный завод", ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" и ТОО "Проммашкомплект". Все проекты запущены в эксплуатацию и успешно производят свою продукцию, сообщает zakon.kz.

Так, АО "Алюминий Казахстана" получило финансирование от БРК в рамках программы "Нұрлы жол" на экспортную операцию, с целью изготовления глинозема (сырье для производства алюминия) с последующей продажей по контрактам на сбыт. Предприятие получило 3 млрд тенге по первому лимиту сроком на 3 года и 70 млн долларов по второму лимиту сроком на 5 лет. Помимо осуществления поставок на внутренний рынок, предприятие экспортирует глинозём в Россию, Китай и Таджикистан.

АО "Казахстанский электролизный завод" является единственным в стране производителем первичного алюминия. Это алюминий высокой марки, получаемый восстановлением глинозёма и отливаемый в слитки. За счет заемных средств Банка Развития Казахстана профинансировано приобретение высокотехнологичного оборудования для завода. Стоимость проекта составила 1 018 млрд долларов США, из них собственные средства составили 618,3 млн долларов США, БРК – 400 млн долларов США. 90% продукции завода отправляется на экспорт. География экспорта насчитывает более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом львиная доля экспортируется в Европу и Россию, а остальные 10%, приходятся на Павлодарскую область, где производятся автомобильные диски.

АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" при финансировании БРК провели реконструкцию электрической станции №5 и угольного разреза "Восточный", данные мероприятия позволили увеличить мощность энергоблока №5 Аксуской электростанции до 325 с 300 МВт, а также продлить срок службы оборудования на 30 лет, сократить расход топлива и эксплуатационные затраты, улучшить экологические и качественные показатели электростанции. Угольный разрез "Восточный" обеспечивает данную электростанцию топливом, модернизация золошламонакопителя и угольных складов на разрезе "Восточный", а также строительство циклично-поточного вскрышного комплекса (ЦПВК), позволило улучшить условия угледобычи за счет транспортировки с разреза дополнительно 10 млн м3 вскрышной породы. Кредитная линия БРК составила 360 млн долларов США сроком на 8 лет.

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" с участием БРК модернизировали свое производство и довели качество выпускаемой продукции до соответствия требованиям экологических классов К4 (бензины) и К5 (дизельное топливо летнее и зимнее). Сумма займа состоит из двух лимитов №1 – до 51,465 млрд. тенге, лимит №2 – до 49 млн. долларов США. На сегодняшний день спрос на основные виды ГСМ на внутреннем рынке полностью покрывается собственными производственными мощностями отечественных НПЗ.

Комплекс по производству железнодорожных колес в Павлодарской области ТОО "Проммашкомплект" запустили в 2018 году. Проект строили "с нуля", его стоимость составила более 54 млрд тенге, большую часть средств, а именно 36 млрд тенге, предоставил Банк Развития Казахстана в виде займа сроком на 19 лет. Завод производит железнодорожные колеса практически любого типа и не имеет аналогов не только в регионе, но и в мире. На заводе работает комплексная система автоматизации, которая позволяет отслеживать в режиме онлайн все параметры процесса превращения куска стали в высокотехнологический продукт: колесо.

Ввод в эксплуатацию и выход на полную производственную мощность данных заводов означает, что данные производства замещают импорт и покрывают спрос на внутреннем рынке, повышая экспортный потенциал республики, а также обеспечивают рабочими местами казахстанцев и выплачивают налоги в бюджет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!