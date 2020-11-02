ЕНПФ подтвердил соответствие менеджмента качества международным стандартам

Фонд в очередной раз подтвердил, что постоянно совершенствует систему менеджмента, продолжает свое развитие и работает в интересах своих вкладчиков.

Единый накопительный пенсионный фонд успешно прошел второй наблюдательный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, подтвердив полученный ранее сертификат системы менеджмента качества, сообщает zakon.kz.

В ходе наблюдательного аудита была проверена деятельность десяти подразделений Фонда, а также филиал в городе Алматы. Подтверждение соответствия свидетельствует о поддержании клиенториентированной системы менеджмента качества Фонда, означающей удовлетворение ожиданий и потребностей вкладчиков/получателей, эффективное управление процессами Фонда и постоянное повышение качества пенсионных услуг.

Фонд в очередной раз подтвердил, что постоянно совершенствует систему менеджмента, продолжает свое развитие и работает в интересах своих вкладчиков.

Аудит проводился немецким органом по сертификации "TUV Thuringen", который особенно оценил желание и стремление руководства Фонда к поддержанию в работоспособном состоянии системы менеджмента качества, слаженный и профессиональный коллектив ЕНПФ.

Среди положительных аспектов функционирования системы менеджмента качества ЕНПФ в ходе аудита была отмечена налаженная и постоянно развивающаяся система применения широкого диапазона информационно-коммуникационных технологий с учетом всех категорий вкладчиков. IT–технологии также применяются в области управления рисками, к примеру, через электронный журнал по рисковым событиям и механизмы карты проблемных зон.

Аудиторы подчеркнули стремление Фонда к улучшению инфраструктуры, а также особо отметили грамотность работников отделений филиала при обслуживании вкладчиков/получателей. Наличие в ЕНПФ системы дистанционного обучения позволяет постоянно повышать квалификацию специалистов и, соответственно, качество обслуживания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!