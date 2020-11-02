Какую одежду носят на карантине казахстанцы

Взгляд со стороны байера.

Карантин повлиял на людей во всех отношениях, в том числе изменилось наше отношение к одежде. Как изменились предпочтения казахстанцев в подборке гардероба, рассказала корреспонденту zakon.kz известный отечественный байер Лилия Рах.

- Сильно ли пострадала сфера продаж и производства одежды в связи с пандемией?

- Там, где к моде относились бережно, как к части культуры - естественно. От того, что "жизнь" была остановлена, все пострадали. И мы, как байеры, и сами производственники. Но с другой стороны, понимание моды стало осознанным. Это правильное отношение к одежде, расходам. Это значимый, важный фактор, который нам был необходим. Нас несло, сейчас время остановки. Люди стали думать, как тратить деньги разумно, как использовать, понимать моду. К моему ужасу я признаю, что такая остановка была необходима. Очень печально, что это произошло через болезнь, смерти, но видимо, по-другому нас остановить нельзя было.

- Действительно ли люди стали тратить меньше на одежду?

- Для меня как байера не совсем что-то изменилось в этом отношении. Я как байер всегда заботилась о том, чтобы клиенту было удобно, комфортно, тепло, качественно и он выглядел модно, и одновременно гардероб должен служить долгие годы, а не быть "выбросом денег". Это все неразделимо.

- Наметились ли новые тренды в моде после карантина?

-Появилось такое понятие, как одежда для дома, хотя раньше на это не обращали внимание.

Домашняя одежда стала более стильной. Нас, девочек, видят дома любимые мужчины, дети, мы бежим за продуктами – нас замечают люди. Не надо об этом забывать. Конечно, теперь домашняя одежда более модная, появились тренды в домашней одежде. Люди стали задумываться, что дома одевать, а не просто ходить в чем попало. И это правильно.

Есть этикет. Даже этикет сна - пижамка тоже должна быть симпатичной. Потому что нас видят люди. Мы не имеем права по этикету позволять себе выглядеть неопрятно, нечисто, неаккуратно. Мы обязаны по этикету доставлять своим внешним видом удовольствие людям.

Тренды в домашней одежде – разные штанишки-треники, от шортиков до длинных. Разные свитшоты, маечки, на нынешнее время - рубашечки фланелевые, в клетку, в полоску. Ткани такого плана, удобные, уютные, комфортные. Допустим, у Хадер Акермана уютные фуфаечки появились уютненькие. То есть, я надеваю на себя уже не свитер дома, а фуфаечку, и это классно

- А деловая одежда, те же костюмы, наверное сейчас никому не нужны?

- Пиджаки до сих пор актуальны, работа продолжается. У моей дочери была онлайн-конференция, я не думала, как она будет выглядеть, но когда увидела ее, сидящей в маечке и пиджачке, я обрадовалась.

- Ну что-то ведь точно вышло из моды?

-Вечерние платья в пол сейчас выбились, они не нужны и не продаются. Даже если какой-то праздник семейный, люди надевают коктейль и более спокойнее. Я предлагаю людям не унывать и шик, блеск комбинировать с удобными трениками. Мне нравится такая форма, когда удобные треники стильные с каблучком, туфельками, добавить блестящий топ или пиджачок, украшенный паетками. Не уходите в уныние, жизнь продолжается и она прекрасна! Если паетки нам делают настроение, их можно носить, использовать дома в том числе.

- Говорят, что в США, в Европе люди ходят, в чем хотят, и не заботятся о мнении окружающих.

- Ну это неправда. Уважающий себя воспитанный человек всегда соблюдал этикет выхода к людям. Даже просто выйти на завтрак, для себя, чтобы поднять настроение мне лично нужны медитации, музыка, танцы. Фраза "красота спасет мир" имеет глубокое значение, задумайтесь, она дает здоровье, красоту, продлевает жизнь, отодвигая смерть. Вот, что такое красота! И с ней рядом сейчас основные тренды - осознанность, жизнь, развитие.

Альберт Ахметов

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