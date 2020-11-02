В Павлодаре избили военнослужащего
На момент совершения правонарушения задержанные были пьяны.
Фото : Полиция Павлодара2 ноября 2020, 12:56
В Павлодаре двое мужчин напали на военнослужащего, их задержали, передает zakon.kz.
Пресс-служба полиции Павлодара сообщает, что накануне, 1 ноября двое мужчин побили военнослужащего воинской части, который находился на службе.
Установлено, что военнослужащие воинской части 5512 заступили на дежурство по охране общественного порядка. Около 19.15 часов, находясь по улице Каирбаева, 104, мимо них проходили двое мужчин, которые вели себя агрессивно, при этом выражались в адрес патруля нецензурной бранью. Военнослужащие попросили данных лиц прекратить нарушения общественного порядка, и пройти в участковый пункт полиции, мужчины отказались, оказав сопротивление, в ходе которого нанесли телесные повреждения в виде "рванной раны глаза" одному из военнослужащих. Данные лица задержаны, в отношении них применялись специальные средства, - говорится в сообщении.
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Ну что. Вот и видео ДО. Начало конфликта. Тут и провокация словесная, толчки, повышенные тона. Одним словом смотрите сами ????????
Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Задержанные водворены в ИВС.
Также установлено, что 26-летний задержанный, ранее судим за хулиганство. На момент совершения правонарушения задержанные были пьяны.
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