В Павлодаре избили военнослужащего

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Ну что. Вот и видео ДО. Начало конфликта. Тут и провокация словесная, толчки, повышенные тона. Одним словом смотрите сами ????????

Публикация от Это Павлодар, детка ????????‍♂️ (@pavlo.detka) 1 Ноя 2020 в 10:30 PST