В Десантно-штурмовых войсках чествовали отправленных в запас

За добросовестное выполнение служебно-боевых задач солдат наградили грамотами, памятными подарками.

Во всех воинских частях Десантно-штурмовых войск прошла торжественная церемония проводов воинов, отслуживших свои установленные сроки службы, передает zakon.kz.

Военнослужащие, увольняемые в запас простились с Боевым знаменем, символом части. На торжественном построении со словами напутствия выступили командиры частей и их заместители.

За добросовестное выполнение служебно-боевых задач солдат наградили грамотами, памятными подарками.

С большой теплотой и хорошими впечатлениями мы будем вспоминать нашу службу, Десантно-штурмовые войска для всех нас стали родным домом, огонь крылатой пехоты будет всегда пылать в наших сердцах. Мы благодарим всех тех, кто вкладывал душу в нас, обучал, переживал и помогал нам пройти этот путь. Именно здесь в ДШВ, у нас проявились и закалились все самые лучшие профессиональные качества,- отметил военнослужащий срочной службы войсковой части 61993 рядовой Дауренбек Ауезов.

В свою очередь, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС РК генерал-майор Каныш Абубакиров сделал напутствие отслужившим десантникам.

Выражаю Вам огромную благодарность за отличную службу. Каждый, стоящий в строю своим ратным трудом доказал верность Отечеству, достойно продолжая традиции старшего поколения. Желаю Вам найти свою дорогу в жизни. Уверен, что в этом поможет закалка, полученная в рядах Десантно-штурмовых войск,- сказал Аубакиров.

Необходимо отметить, что осенью 2020 года подлежат увольнению в запас свыше 1600 воинов-десантников.

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