Кокпаром на трассе под Алматы отпраздновал отец "сундет" сына

Организатора привлекли к ответственности.

Водители сняли на видео всадников, которые выехали на проезжую часть, передает zakon.kz.

По информации полиции, вызов в дежурную часть поступил 1 ноября. Группа играла в кокпар на Каскеленской трассе.

Выехавшие в указанное место полицейские установили, что мероприятие организовал 38-летний житель поселка Долан, в честь обрезания пятилетнего сына. Об усилении карантинных мер и запрете на проведение массовых спортивных мероприятий мужчина знал", - сообщили в ДП области.

В соответствии со ст. 434 ч. 1 КоАП РК в отношении нарушителя был составлен материал. Его направили в СЭС для привлечения организатора к административной ответственности за "нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Almaty_Kris_P|21+???????? (@almaty_kris_p) 1 Ноя 2020 в 5:14 PST

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