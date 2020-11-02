Кокпаром на трассе под Алматы отпраздновал отец "сундет" сына
Организатора привлекли к ответственности.
Фото : el.kz2 ноября 2020, 13:08
Водители сняли на видео всадников, которые выехали на проезжую часть, передает zakon.kz.
По информации полиции, вызов в дежурную часть поступил 1 ноября. Группа играла в кокпар на Каскеленской трассе.
Выехавшие в указанное место полицейские установили, что мероприятие организовал 38-летний житель поселка Долан, в честь обрезания пятилетнего сына. Об усилении карантинных мер и запрете на проведение массовых спортивных мероприятий мужчина знал", - сообщили в ДП области.
В соответствии со ст. 434 ч. 1 КоАП РК в отношении нарушителя был составлен материал. Его направили в СЭС для привлечения организатора к административной ответственности за "нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека
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