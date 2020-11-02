Правила оказания медпомощи хроническим больным утвердили в Казахстане

Медицинская помощь таким больным оказывается в соответствии со стандартами в области здравоохранения, утвержденными согласно Кодексу о здоровье.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 23 октября 2020 года утвердил правила организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований, передает zakon.kz.

Оказание медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями осуществляется в организациях первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи, в зависимости от места прикрепления пациента.

Медицинская помощь таким больным оказывается в соответствии со стандартами в области здравоохранения, утвержденными согласно Кодексу о здоровье.

Как отмечается, оказание медпомощи хроникам осуществляется путем динамического наблюдения в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, дабы избежать осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.

При этом оказание медпомощи таким лицам осуществляется:

1) по перечню заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Периодичность и сроки наблюдения, обязательного минимума и кратность диагностических исследований при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению в организациях ПМСП в рамках ГОБМП определяются согласно приложению 1.

2) по перечню заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению на уровне консультативно-диагностической помощи (КДП), согласно Правилам оказания КДП.

Оказание медпомощи на уровне КДП осуществляется при социально-значимых заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению профильными специалистами в рамках ГОБМП или в системе ОСМС.

Периодичность и сроки наблюдения, обязательного минимума и кратность диагностических исследований при социально-значимых заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению профильными специалистами в рамках ГОБМП определяются согласно приложению 2.

Периодичность и сроки наблюдения, обязательного минимума и кратность диагностических исследований при хронических заболеваниях, подлежащих наблюдению профильными специалистами рамках ГОБМП или в системе ОСМС определяются согласно приложению 3.

Наблюдение, в том числе диагностические исследования, лиц с заболеваниями, не предусмотренными в Перечнях, проводится в соответствии с перечнями медпомощи в рамках ГОБМП или в системе ОСМС и клиническим протоколам.

Медицинскую помощь хроническим больным оказывают специалисты организаций ПМСП и КДП: врачи ПМСП (врач общей практики, участковый врач терапевт/ участковый педиатр), средние медицинские работники (участковая медицинская сестра или фельдшер) и профильные специалисты в соответствии с медицинскими показаниями. При наличии показаний привлекаются социальные работники в области здравоохранения, психологи и специалисты кабинетов здорового образа жизни.

При этом врач ПМСП осуществляет:

- первичный осмотр, сбор, запись жалоб и анамнеза заболевания;

- физикальный осмотр пациента;

- оценку результатов диагностических исследований;

- оценку результатов обучения пациента самопомощи в зависимости от заболевания;

- корректировку индивидуального плана немедикаментозного и медикаментозного лечения, дневника самоконтроля пациента с учетом результатов осмотра, данных обследования, рекомендаций профильных специалистов, специалистов ЗОЖ;

- направление на стационарозамещающее или стационарное лечение при выявлении признаков обострения и прогрессирования заболевания, наличии показаний для медицинского наблюдения в стационарных условиях;

- направление на медицинскую реабилитацию согласно стандарту организации оказания медицинской реабилитации населению РК, при наличии медицинской информационной системы в электронном формате;

- выдачу рекомендаций на оформление документов для направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ), в соответствии с Правилами проведения медико-социальной экспертизы, утвержденным уполномоченным органом в области социальной защиты населения, при наличии медицинской информационной системы в электронном формате.

Приказ вводится в действие по истечении10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (30 октября).

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