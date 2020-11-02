Ночную поливку дорог в холод объяснили в акимате Алматы
По графику это последний день работы по мойке дорог.
Фото : Pixabay2 ноября 2020, 13:58
Видео с мокрыми дорогами в Алматы опубликовали в соцсетях, передает zakon.kz.
Женщина за кадром говорит, что полотно поливают в ночное время в минусовую температуру.
Чтобы был гололед, наверное. Чтобы машин было меньше, чтобы они бились. Так они сокращают поток на дорогах, - говорит она.
Комментаторы также задавались вопросом: зачем поливать в минусовую температуру.
В Управлении городской мобильности акимата Алматы сообщили, что видео было снято на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Жансугурова.
Ночью была плюсовая температура, по графику был последний день работы по мойке дорог, - прокомментировали в управлении.
В середине октября аким Алматы Бакытжан Сагинтаев озвучил вопрос о готовности служб к зимнему периоду. В мегаполисе работают 13 подрядчиков и более тысячи единиц техники. В случае обильных снегопадов и техники будут подключены частные организации.
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