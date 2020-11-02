В Карагандинскую область нельзя будет въехать без отрицательного ПЦР-теста

За этим будут следить сотрудники полиции.

Опубликовано новое постановление главного санврача Карагандинской области, передает zakon.kz.

В нем указано про установку санитарных постов на внешних границах региона. Санпосты будут установлены с 00.00 часов 4 ноября:

- со стороны автодороги Кызылорда - Павлодар, пос. Молодежный

- автодороги Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ульяновск, в районе пос. Умуткер, 271 км.

- автодороги Караганда - Аягоз - Бугаз, в направлении Семея, в районе пос. Кентобе.

Департамент полиции Карагандинской области должен обеспечить недопущение пересечения санпостов людьми, не имеющими отрицательных справок о прохождении ПЦР-теста.

Санпосты будут оборудованы пунктами для проверки водителей и пассажиров, прибывающих из Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей.

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