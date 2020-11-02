Новые "Әліппе" начнут внедрять в школах Казахстана в 2021 году

Содержание учебников охватывает реалии современной жизни.

Новые учебники "Әліппе" начнут внедрять в школах Казахстана с января 2021 года, сообщила на брифинге вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, передает корреспондент zakon.kz.

Она сообщила, что сейчас ведется работа сразу по двум учебникам: по "Букварю" и "Әліппе".

На сегодня закончена работа по "Букварю". Рабочая группа свою работу завершила и учебная программа по этому предмету утверждена. Учебник, который будет обеспечивать добукварный и букварный периоды, будет реализовываться через "Букварь" и послебукварный – за счет учебника "Обучение грамоте". Он также будет учитывать все реалии современного времени... Первые учебники появятся уже в январе. Уже определены пилотные школы, которые будут апробировать учебник. А во все школы "Әліппе" и "Букварь" придут 1 сентября следующего учебного года, — сообщила Каринова.

Она добавила, что "Әліппе" и "Букварь" - это учебники для школ с казахским и русским языками обучения. Новый "Әліппе" будет на кириллице. Об издании версии на латинице разговор пока не идет.

Содержание учебников должно охватывать реалии современной жизни, в котором Казахстан должен быть представлен как наша родина, поэтому "Әліппе" и "Букварь" будут идти в ногу по содержательной части. Так же, как в "Әліппе", в "Букваре" учитывается порядок букв, порядок звуков, и в первую очередь, частотность использования звуков, букв в слогах, в словосочетаниях и так далее. Вот этот принцип также положен в разработке как учебника "Әліппе", так и в разработке учебников "Букваря", — объяснила вице-министр.

Директор научно-практического центра "Учебник" Гани Бейсембаев отметил, что учебники, которые издали три-четыре года назад, не отстали от современных реалий.

Нельзя сказать, что наши учебники, изданные три-четыре года назад, полностью отстали от реалий, но мир не стоит на месте, изменения происходят. Хотя бы смена названия нашей столицы. Естественно, все эти изменения будут отражены в новых изданиях. Учебники пишут на основе учебных программ, а они соответствуют нынешним реалиям, - уточнил он.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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