Группа атыраусцев получила "благодарность народа"

Аким области поблагодарил горожан за приложенные упорство и терпеливость в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов наградил группу атырауцев, внесших значительный вклад в борьбу с пандемией, медалями "Благодарность народа", сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

Среди награжденных были медицинские работники, а также сотрудники правоохранительных органов. Аким области поблагодарил горожан за приложенные упорство и терпеливость в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пандемия коронавируса стала большим испытанием и уроком для всего мира, в том числе и для нашей страны. Мы особенно ценим героические поступки медицинских работников и добровольцев волонтеров, которые усердно работали в критические моменты. Не зря говорят, что "единство и сплоченность дают силы для жизни".Уважаемые медики! Мы ценим ваш подвиг. Ваша преданность своей профессии, вселит в нас уверенность в том, что мы преодолеем эту опасную инфекцию. С момента введения в стране чрезвычайного положения на всех сотрудников правоохранительных органов была возложена большая ответственность.Вы усиленно работали над защитой безопасности граждан, поддержанием общественного порядка и предотвращением распространения эпидемии. Все мы знаем, что вы служили днем и ночью. От имени всех жителей Атырау хочу поблагодарить вас за такую большую работу, - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Отметим, что в соответствии с указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева 181 житель города Атырау был награжден медалью "Благодарность народа".

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