Обращения в Nur Otan: людей интересуют вопросы формирования списков и праймериз

С начала года в общественные приемные партии поступило порядка 370 тысяч обращений.

Общественные приемные партии Nur Otan в соответствии с законом о выборах перешли на новый формат работы, сообщает zakon.kz.

Более подробно об этом в интервью Azattyq Rýhy рассказывает заведующий Республиканской общественной приемной партии Назиля Раззак.

– Что подразумевает собой новый формат работы?

– До 11 января 2021 года в общественных приемных прекращено проведение личных приемов депутатами и руководителями государственных органов. Приостанавливается проведение консультаций адвокатов, юристов, нотариусов и медиаторов. Горячими линиями партии до завершения выборов будет предоставляться только справочная информация.

– Сколько всего поступило обращений от граждан в текущем году?

– С начала года в общественные приемные партии Nur Otan поступило порядка 370 тысяч обращений. Положительно решены 177 тысяч вопросов. По 174 тысячам даны разъяснения, порядка 5 тысяч находятся на исполнении. Проведено 462 онлайн-приема граждан.

– По каким вопросам сейчас в общественные приемные обращаются чаще всего?

– Очень много обращений касаются режима чрезвычайного положения. Это получение продуктовых корзин и денег от фонда "Birgemiz", вопросы выплаты социального пособия в размере 42,5 тысячи тенге от государства, обеспечение медицинскими масками и антисептиками.

На сегодняшний день, в связи с электоральным периодом много вопросов поступают от партийцев касательно проведения праймериз. Больше всего людей интересуют вопросы формирования партийных списков и перехода на следующий уровень праймериз

Как известно, списки формируются из кандидатов, избираемых по итогам праймериз и партийной квоты. Понятное дело, что не все кандидаты получат мандаты. Города – областные центры дают достаточно большое количество кандидатов в партийные списки областных маслихатов, большой процент этих списков формируются из лидеров именно городских праймериз.

Члены Nur Otan переживают за то, что кандидаты, за которых они отдали свои голоса, "зависнут" между городом и областью, и в итоге останутся в резерве.

Подобных обращений от партийцев с регионов очень много, и я регулярно информирую об этом Центральный организационный комитет по проведению праймериз и территориальные оргкомитеты, в чьей компетенции и находятся ответы на эти вопросы. Думаю, Оргкомитет в скором времени примет соответствующее решение.

– Напомните, пожалуйста, сколько человек приняло участие в первом этапе праймериз?

– На первом уровне праймериз приняли участие более 10 тысяч кандидатов. Из них 37% – женщины, 29% – молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% – самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 43 года. При этом в голосовании на первом уровне внутрипартийных выборов приняли участие более 650 тысяч партийцев.

– Во время первого уровня проведения праймериз дебаты транслировались в социальных сетях. Будет ли продолжена эта практика?

– Я непосредственно не занимаюсь организацией праймериз, но, насколько мне известно, в прямом эфире будут проводиться трансляции всех дебатов. Партия Nur Otan всегда придерживается принципов открытости, прозрачности и справедливости для всех. Естественно, конференции будут проводиться с обеспечением социального дистанцирования, а также соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Хочу отметить, что с изменением формата работы общественных приемных партии Nur Otan, не изменился сам принцип их деятельности, направленный на решение конкретных проблем населения.

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