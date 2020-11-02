В ВКО объяснили, почему образовались очереди у ПЦР-лабораторий

На территории области исследования выполняют 10 лабораторий.

Очереди из желающих сдать ПЦР-тесты образовались в городах ВКО, сообщает zakon.kz.

Жители Усть-Каменогорска и Семея снимали и выкладывали видео в Сеть. Люди сетовали на то, что после выхода очередного постановления главного госсанврача на транспорте со 2 ноября для всех пассажиров из ВКО, выезжающим поездом или самолетом, необходима будет справка о ПЦР-анализе. Именно поэтому сегодня, 2 ноября, многие ринулись проходить тест. В результате – очереди из граждан, понятно, без соблюдения необходимой дистанции.

Эту ситуацию прокомментировали в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО. Здесь подчеркнули, что панику и ажиотаж возле лабораторий создавать не стоит.

На сегодня в социальных сетях, мессенджерах распространена информация о том, что жители Усть-Каменогорска и Семея своевременно не могли сдать ПЦР-анализы в лабораториях. Действительно, были такие инциденты до 12 часов дня. Нашим департаментом была устранена проблема, после чего очереди сократились. С завтрашнего числа Областной центр репродуктивной медицины и InVitro+ открывают дополнительные пункты забора материала на COVID-19, - пояснили в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

Также в ведомстве отметили, что на территории ВКО исследования выполняют 10 лабораторий с общей мощностью в сутки свыше 7 тысяч исследований, а потому волноваться о том, что кто-то не успеет сдать тест, не стоит.

В настоящее время в среднем в сутки проводится 2000-2200 исследований. В Усть-Каменогорске работают 5 лабораторий, в Семее - 4 лаборатории.

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