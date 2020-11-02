COV-19 на "5G-передатчике": в сети распространяют фейковый видеоролик

Вирусы не переносятся с радиосигналом или по волнам мобильной связи - ВОЗ.

Видео, демонстрирующее надпись COV-19 на 5G-передатчике, является фейком, сообщает zakon.kz.

По информации сайта Stopfake.kz, в Сети появился видеоролик, почти сразу же ставший вирусным. На кадрах некий мужчина в спецодежде показывает якобы монтажную плату для вышки, передающей 5G-сигнал. На устройстве видна надпись COV-19. Автор ролика утверждает, что это доказывает теорию о распространении коронавирусной инфекции через 5G-сигналы.

Герой вирусного видео демонстрирует на камеру плату, на которой четко видна надпись COV-19. Он уверяет, что именно это устройство передает сигналы 5G, а вместе с ними и COVID-19.

Однако на плате видны и другие надписи — данные производителя. Судя по ним, деталь сделали на фабрике Hannstar в Тайване. Компания занимается производством телевизионного оборудования и дисплеев и не выпускает оборудования, связанного с телефонией и интернетом.

На видео также можно заметить, что деталь, которую показывает автор, имеет SCART-коннектор, который используется для соединения между телевизором и другим видеоустройством, например видеомагнитофоном или DVD-проигрывателем. Сейчас такие типы коннекторов считаются устаревшими. Вместо них повсеместно используются HDMI-порты.

Это деталь от очень старой телевизионной приставки, которая никогда не содержала никаких компонентов со штампами COV-19. Она не имеет абсолютно никакого отношения к мобильным интернет-сетям, как и к использованию 5G, — сообщил Саймон Дорнан, представитель компании Virgin Media в своем письме Associated Press.

Другие утверждения автора ролика об опасности 5G-сетей не имеют под собой никаких оснований. В целом принцип работы инновационного метода не отличается от того, как работают сети 3G и 4G. Разница лишь в том, что новый формат обеспечит более высокую пропускную способность. Первая базовая станция Pre-5G была запущена еще в 2015 году в Барселоне. В 2016 году эту технологию впервые испытали в России. Тогда она обеспечила скорость передачи данных 4,5 Гбит/сек. Стоит отметить, что фактов массовой гибели птиц, животных или насекомых в радиусе действия сигнала зарегистрировано не было. Также не было жалоб от людей на проблемы с дыханием, на головные боли и прочие недомогания.

Связь 5G-сетей и COVID-19 уже опровергли на сайте ВОЗ.

Вирусы не переносятся с радиосигналом или по волнам мобильной связи. Эпидемия COVID-19 распространяется во многих странах, где сети 5G не развернуты, — сказано на официальном интернет-портале организации.

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