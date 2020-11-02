Какая погода будет в ноябре 

В начале месяца ожидаются осадки.

Консультативный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь, сообщает zakon.kz.

Ноябрь - первый месяц сезона предзимья. От октября к ноябрю происходит значительное понижение температуры воздуха. По многолетним данным на большей части территории республики она понижается на 7-10°С, а на крайнем северо-востоке на 12-14°С. Средняя месячная температура воздуха остается положительной лишь в южных окраинах +1+6°С, а на остальной территории она уже отрицательная: в северных областях -6-9°С, на крайнем востоке -11-14°С, на остальной территории 0,-5°С, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Месячное количество осадков уменьшается на севере республики, а также в горных и предгорных районах востока и юго-востока, а на остальной территории, наоборот, увеличивается.

Осадки (преимущественно снег), порывистый ветер с метелью, гололед, туман ожидаются часто в течение месяца.

В начале ноября в северной половине и в центре РК, затем на востоке ожидаются осадки (дождь, снег) и постепенное понижение температуры воздуха ночью до-3-11°С, днем до -5+3°С. Затем во второй половине первой декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -6+2°С,днем до +3+8°С, в конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -5-13°С, днем до 0,-8°С.

На западе и юго-западе страны ожидаются дожди и повышение температуры воздуха днем до +13+22°С. Осадки (дождь, снег) и понижение температуры воздуха предполагается в конце первой декады ночью до -5-10°С, на юго-западе до -3°С, днем до -3+5°С.

На юге и юго-востоке республики осадки ожидаются в конце первой и вовторой половинедекад. В первой половине первой декады воздух прогреется днем до +10+18°С, в середине и конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -5+3, на юго-востоке до -10°С, днем до +3+10°С, в горных районах Алматинской области до 0°С.

Самые холодные дни в северной половине республики прогнозируются в конце второй и третьей декадах, столбики термометров опустятся в ночные часы до -10-20°С, на крайнем севере до -22-27°С, днем до -5-18°С. Вюжной половине страны значительное понижение ожидается также в третьей декаде- ночью температура воздуха понизитсядо -5-12°С, днем до-1+5°С. Самые теплые дни предполагаются в середине первой декады, температура воздуха будет достигать отметки +5+12°С, а на юге страны в конце первой декады - +12+20°С.

В течение месяца ожидается частая смена теплых и морозных дней, особенно в северной половине страны.

Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около нормы, в северо-западной половине страны – выше нормы на 1°С, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока - ниже нормы на 1°С.

Ноябрь ожидается осадочным, лишь в юго-западной половине республики количество осадков прогнозируется меньше нормы.

В ноябре появляется и устанавливается снежный покров. По многолетним данным средняя дата установления снежного покрова приходится: в северных и восточных регионах - на конец первой декады и середину ноября, в центральной части Казахстана - на вторую половину ноября, на западе и юго-востоке страны - на конец ноября и первую половину декабря, на юге и юго-западе республики еще позднее - на третью декаду декабря.

Прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем уточняется прогнозами погоды на декаду.

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