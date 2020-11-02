Фируза Шарипова объявила о бое за титул чемпионки мира
Других данных о предстоящем поединке пока нет.
Фото : Instagram2 ноября 2020, 17:29
Выступающая в профессиональном боксе казахстанская спортсменка Фируза Шарипова объявила о следующем бое. Он должен быть, по ее словам, громким, передает zakon.kz.
В эти выходные казахстанка "размялась" на московском турнире "Держись и бей", победив Сару Марьянович из Сербии. Теперь наша соотечественница заявила о большом бое, который ее ждет в ближайшем времени.
Мой следующий бой состоится зимой. Это будет бой за звание чемпионки мира по одной из четырёх ведущих версий, - написала Шарипова.
Других данных о предстоящем поединке пока нет.
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