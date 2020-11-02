В Алматинской области обновили медико-санитарный автопарк

В этом году в области строят 17 медобъектов.

89 машин скорой помощи и 12 передвижных медицинских комплексов были переданы в больницы Алматинской области.

Теперь количество бригад скорой помощи возрастет на 40 и достигнет 205 единиц. Ключи от спецавтомобилей медицинским работникам вручил аким области Амандык Баталов.

Так, более 20 медицинских организаций региона получили современно-оборудованные машин скорой помощи.

По словам акима Алматинской области Амандыка Баталова, вопрос обеспечения санитарным транспортом больницы региона находится на особом контроле, наряду с противоэпидемиологическими мероприятиями.

По поручению Елбасы и в рамках исполнения поручений Президента страны, озвученных в Послании, в регионе принимаются все меры по повышению качества оказания медицинских услуг населению. В текущем году закуплено 180 машин скорой помощи и 12 передвижных медицинских комплексов. Сегодня мы вручаем ключи от них и еще от 89 реанимобилей. Оставшиеся автомашины будут доставлены до декабря текущего года. Таким образом, к концу года санитарный автотранспорт области обновится на 80%. Благодаря им население самых отдаленных населенных пунктов области будет иметь доступ к качественным медицинским услугам. При этом каждая машина скорой помощи оснащена уже в соответствии с нынешними требованиями, в том числе аппаратами ИВЛ. Все это способствует повышению качества медицинского обслуживания, чтобы медицинские работники могли в полном объеме выполнять возложенные на них обязанности, - сказал глава региона Амандык Баталов.

В передвижных медицинских комплексах имеются кабинеты общего приема, акушера-гинеколога, лучевой диагностики, зона врача общей практики, аптечный пункт, зона приема анализов, портативный УЗИ экспертного класса. Это позволит компенсировать дефицит профильных специалистов в селах. Такие медицинские комплексы помогут в разы повысить доступность специализированной медицинской помощи, проживающему в отдаленных и труднодоступных регионах области.

Напомним, что в целях противостояния возможной второй волне COVID-19 из местного бюджета выделено более 8,8 миллиардов тенге. На эти средства была обновлена материально-техническая база больниц. Также приобретены все необходимые оборудования, пополнены запасы медикаментов и индивидуальных средств защиты. Всего к осенне-зимнему периоду будет развернуто 5280 коек. Кроме этого, увеличили количество ПЦР-исследований, 13 больниц области обеспечены кислородными станциями, в целом до каждой койки медучреждений региона довели кислород.

К слову, в целом в текущем году в Алматинской области строят 17 медицинских объектов на сумму 12,9 млрд тенге, среди которых амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. На капитальный ремонт 7 объектов выделено 3 млрд тенге.

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