В Москве на горящем складе с газовыми баллонами происходят взрывы
Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Фото : Скриншот2 ноября 2020, 17:51
Пожар произошел в ангаре с газом на юге Москвы, передает zakon.kz.
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
На улице Газопровод, 4а произошел пожар в ангаре, в котором находятся резервуары с газом. Внутри происходят хлопки, - сказал собеседник агентства.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Из-за угрозы взрыва прибывшие пожарные находятся на безопасном расстоянии.
По предварительным данным РИА Новости, на одноэтажном складе находятся газовые баллоны общим объемом 600 кубических метров.
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