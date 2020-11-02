В Москве на горящем складе с газовыми баллонами происходят взрывы

Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Пожар произошел в ангаре с газом на юге Москвы, передает zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

На улице Газопровод, 4а произошел пожар в ангаре, в котором находятся резервуары с газом. Внутри происходят хлопки, - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Из-за угрозы взрыва прибывшие пожарные находятся на безопасном расстоянии.

По предварительным данным РИА Новости, на одноэтажном складе находятся газовые баллоны общим объемом 600 кубических метров.

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