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Как жители закрытой ВКО выполняют новые требования для вылета в другие регионы

179 пассажиров вылетели в другие города со справками ПЦР.

Фото : акимат Алматы2 ноября 2020, 17:58

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о количестве авиапассажиров из ВКО, прибывших в другие регионы страны, передает zakon.kz.

Со 2 ноября были введены новые карантинные ограничения по COVID-19 в ВКО - все пассажиры из этого региона, направляющиеся в другие города Казахстана воздушным или железнодорожным сообщением, должны иметь справку ПЦР-анализа с отрицательным результатам на COVID-19.

Сегодня были первые авиарейсы с учетом дополнительных ограничений - прибыло 3 рейса из ВКО со 179 пассажирами, все 179 со справками ПЦР, в том числе:

Усть-Каменогорск - Алматы 55 пассажиров;

Семей - Алматы 84 пассажиров;

Усть-Каменогорск - Нур-Султан 40 пассажиров.


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