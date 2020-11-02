В суде объяснили, почему оправдали трансплантологов

Куттымуратов и Донбай признаны невиновными в незаконной пересадке органов.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Нур-Султана рассмотрено дело о незаконной трансплантации органов, передает zakon.kz.

Сегодня, 2 ноября, суд оправдал "черных" трансплантологов.

Установлено, что Бермет Тайсалова в период 2017-2018 годы, представляя интересы иностранной компании в Казахстане, действовала по предварительному сговору с лицами, находящимися в настоящее время в международном розыске. Она оказывала им пособничество в совершении незаконных сделок в отношении органов живых лиц. При этом использовала подложные документы о родственных связях донора и реципиента, нотариально оформляя безвозмездное согласие, предоставляла их в медицинские учреждения Казахстана, где на основании них проводились пересадка органов, - говорится в сообщении суда.

Также установлено, что врачи, осуществляющие трансплантацию, Гани Куттымуратов и Абылай Донбай не знали о подложности документов, все операции по пересадке органов были проведены официально, с оформлением надлежащих документов. Оплата операций производилась через бухгалтерию медицинского учреждения.

В связи с чем, Куттымуратов и Донбай признаны невиновными в незаконной пересадке органов. В то же время в результате проведенной Куттымуратовым операции по пересадке пациент заразился ВИЧ, то есть последний не надлежаще выполнил свои обязанности.

Тайсалова признана виновной в пособничестве совершения сделок в отношении органов живого лица, в использовании заведомо ложных документов и принуждении к изъятию или незаконном изъятии органов и тканей человека. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы (наказание не может превышать 6 лет 8 месяцев).

Куттымуратов осужден за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей к 2 годам 6 месяцам лишения свободы (максимально возможное наказание).

Приговор не вступил в законную силу.

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