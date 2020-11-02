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Фейк о противоэпидемических мероприятиях распространяли по Алматы

На данный момент новых документов не выходило.

Фото : pixabay.com2 ноября 2020, 18:20

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы опроверг информацию о появлении нового Постановления главного санитарного врача города, передает zakon.kz.

Якобы новое постановление главного санврача Алматы за номером 2 от 30 октября появилось в социальных сетях и месенджерах. Сообщалось об увеличении случаев коронавируса в октябре в два раза – с 165 до 360.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщает, что опубликованное и распространяемая в мессенджерах Постановление №2 ГГСВ от 30.10.2020г. "О проведении санитарно-эпидемиологических мероприятии" является фейковой информацией. Отмечаем, что последнее Постановление Департамента контроля качества товаров и услуг Алматы (название до реорганизации) было вынесено Главным государственным врачом Алматы 26.10.2020г. №64 "О дальнейших мерах по предупреждению заболевании коронавирусной инфекцией в городе Алматы", - сообщили в ведомстве.


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