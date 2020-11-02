C 26 октября умерли 32 казахстанца от коронавируса

Всего в стране зафиксировано 1 857 летальных исходов от КВИ.

В Казахстане с 26 октября по 1 ноября зарегистрированы 32 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Всего в стране зафиксировано 1 857 летальных исходов от КВИ.

Смерти зафиксированы в следующих регионах:

в Восточно-Казахстанской области - 12:

Мужчины –1931, 1947, 1960, 1980, 1952, 1951, 1947, 1943 годов рождения,

Женщины – 1951, 1956, 1957, 1975 годов рождения.

в городе Алматы - 7:

Мужчины – 1939, 1967, 1948, 1981 годов рождения,

Женщины – 1935, 1926, 1935 годов рождения.

в Западно-Казахстанской области - 4:

Мужчины – 1960, 1968 годов рождения,

Женщины – 1935, 1949 годов рождения.

в городе Шымкент - 3:

Мужчины – 1954, 1966 годов рождения,

Женщина – 1959 года рождения.

в Мангистауской области - 2:

Мужчина – 1940 года рождения,

Женщина – 1990 года рождения.

в Актюбинской области - 1:

Мужчина – 1950 года рождения.

в Алматинской области - 1:

Женщина – 1952 года рождения.

в Костанайской области - 1:

Мужчина - 1969 года рождения.

в Павлодарской области - 1:

Женщина – 1937 года рождения.

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