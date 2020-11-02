Более двух миллионов тонн зерна поставила Акмолинская область на экспорт

Основные направления поставки зерна и муки из региона – Средняя Азия, Иран, Афганистан, Китай и Россия.

Приоритетной задачей для акмолинского региона, где производится одна треть производимого во всей республике зерна, является значительное увеличение не только производства, но и экспорта. В последние годы в области значительно увеличились объемы экспорта - около 80 процентов выращенной пшеницы, передает управление внутренней политики, передает zakon.kz.

Основные направления поставки зерна и муки из региона – Средняя Азия, Иран, Афганистан, Китай и Россия. В настоящее время в элеваторах более двух миллионов тонн зерна, отметили в областном управлении сельского хозяйства.

В области завершен обмолот зерновых культур. В этом году аграрии области собрали в среднем более пяти миллионов тонн зерна при средней урожайности 11,8 центнеров с гектара. Посевная площадь составила 4,4 миллиона. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Качество зерна выше, 90% пшеницы соответствует 3 классу, - отметил руководитель отдела управления сельского хозяйства Медет Досжанов.

По информации областного филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки», для постоянного контроля за своевременной погрузкой и разгрузкой грузовых вагонов принимаются все меры по увеличению скорости отправки зерна из регионов. Транспортировка зерна началась раньше, чем в прошлом году.

К слову, в этом году с хлебоприемных предприятий региона отправлено на экспорт за рубеж и в другие области страны – 2,1 миллионов тонн зерна и 165,2 тысячи тонн муки.

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