В Нигерии 15 человек скончались от неизвестной болезни

Эпидемиологи уже посетили семьи погибших и собрали все необходимые для исследования образцы.

На юге Нигерии в штате Дельта не менее 15 человек скончались от неизвестного заболевания, передает zakon.kz со ссылкой на Vanguard.

Отмечается, что среди умерших молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Власти штата заверили население, что будет сделано все возможное для ограничения распространения заболевания.

Правительство штата Дельта получило информацию о якобы загадочных случаях смерти в общинах Уте Окпу и Идумеса. Губернатор Ифеани Окова поручил Министерству здравоохранения штата немедленно расследовать эти случаи смерти, определить их причину или причины и принять меры по сдерживанию (заболевания), – цитирует издание уполномоченного по вопросам здравоохранения штата Морди Ононье.

Эпидемиологи уже посетили семьи погибших и больницу и собрали необходимые для исследования образцы. Они подозревают, что одной из причин гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка.

Геморрагическая лихорадка – вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями). К данному типу инфекций относится лихорадка денге, Эбола, лихорадка Ласса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!