В США 95 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента

Резкий рост голосов, отданных при помощи почты и личного досрочного голосования, объясняют пандемией коронавируса.

За один день до президентских выборов в США более 95 млн граждан страны уже отдали свои голоса досрочно, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Согласно данным подсчета The United States Election Project, проекта при университете Флориды, который отслеживает явку на выборах, это рекордное число голосов, отданных досрочно – 69% от всей явки на выборах-2016.

Эксперты прогнозируют, что на выборах 3 ноября свои голоса отдадут значительно больше граждан, чем в 2016 году, когда проголосовали 138 млн американцев. Четыре года назад досрочно проголосовали всего 47 млн человек.

Резкий рост голосов, отданных при помощи почты и личного досрочного голосования, объясняют пандемией коронавируса, жертвами которой стали более 230 тысяч человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!