Двум павлодарцам грозит пять лет тюрьмы за драку с нацгвардейцами
В результате сопротивления одному из военнослужащих повредили глаз.
Фото : Pixabay3 ноября 2020, 00:42
Павлодарцам грозит реальный тюремный срок за драку с нацгвардейцами. До пяти лет лишения свободы, передает zakon.kz.
По словам очевидцев, причиной стала медицинская маска. Патрульные сделали замечание горожанам, но те отреагировали весьма агрессивно. А позже в грубой форме отказались пройти в полицейский участок, говорится в сюжете AstanaTV.
В результате сопротивления одному из военнослужащих повредили глаз. Агрессивных горожан всё же задержали. Оба были пьяны. Один из них, к слову, уже был судим за хулиганство.
При задержании, были применены специальные средства. По данному факту, в отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Задержанные водворены в ИВС, - заявил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
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