В Польше продолжаются протесты против запрета абортов

В польских городах люди по-прежнему выходят на улицы с плакатами и баннерами, на дороги выехали также водители, поддерживающие акцию.

В Польше люди продолжают протестовать против решения Конституционного суда о почти полном запрете абортов, передает zakon.kz со ссылкой на RMF.

Демонстрации продолжаются в Варшаве, где люди заблокировали несколько центральных улиц. Также люди вышли на улицы во Вроцлаве, Катовице, Кракове, Сопоте и Кельце.

В частности, демонстранты собираются плотными группами и, маршируя по улицам городов, поднимают плакаты и баннеры. Водители, поддерживающие акцию, выехали на дороги. Также запланированы демонстрации в меньших городах.

Напомним, что в субботу в Варшаве против запрета абортов протестовало около 100 тысяч человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!