УЕФА рассматривает вариант проведения Евро-2020 в России

Организация берет во внимание эпидемиологическую ситуацию.

Из-за пандемии коронавируса Евро-2020, которое должно было состояться летом перенесли на один год. Предполагалось, что турнир пройдет в 12 городах разных стран Европы. Однако теперь руководство УЕФА рассматривает возможность проведения турнира в России, передает zakon.kz со ссылкой на Le Parisien.

Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы. Сложившиеся условия осложняют проведение турнира по предполагаемой схеме. В этой ситуации руководство считает, что следует всерьез рассмотреть вариант с Россией, которая отметила свой низкий уровень заражений коронавирусом.

Издание обратилось за комментарием в пресс-службу УЕФА, где информацию не подтвердили и отметили, что для определения места проведения Евро-2020 потребуется время.

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