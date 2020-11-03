Алматинец считает, что остался без жены и ребенка из-за "халатности врачей"

В настоящее время факт расследуется Следственным Управлением ДП города Алматы.

Житель Алматы, потерявший супругу и новорожденного ребенка, обвинил врачей Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Алматы в халатности, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла еще в мае 2020 года, но по словам родных погибшей, делу так и не дали ход, а виновные в смерти двух человек так и не наказаны.

Как сообщил Амре Бахытжанов в Instagram, до поступления в больницу его супруга не имела плохих результатов, беременность проходила хорошо, никаких жалоб на боли не было, малыш тоже развивался хорошо.

12 мая роды начались, невозможно было попасть на территорию Научного центра в связи с вводом карантина, поэтому мы доверили в руки врачей жену и сына. В итоге у меня нет ни жены, ни сына, - рассказал мужчина.

Как говорит отец погибшей Ерлан Мухамбетов, во время последнего планового УЗИ специалисты знали, что плод крупный - весил около 4 кг. Но его дочь, как выяснится позже, рожала естественным путем. Врачи должны были предвидеть все риски, сокрушается мужчина.

При всем при этом, в карточке роженице было написано, что плод крупный, но врачи подумали, что будет 3 700. И вот ребенок застрял в родовых путях, его начали вакуумно вытаскивать, открылось громадное кровотечение и через несколько минут она потеряла почти всю кровь, - сообщил отец погибшей Ерлан Мухамбетов.

Согласно заключению медицинской экспертизы, причиной смерти стала эмболия околоплодными водами, то есть, когда околоплодные воды попадают в кровь матери, сообщили в Научном центре акушерства и гинекологии. В администрации учреждения отметили, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти роженицу и плод.

В акушерстве и гинекологии показания к кесареву сечению показывают массу плода 5 килограммов и выше. В случаях, когда ребенок менее 5 килограммов, роды, как правило, проходят самостоятельно и потом смотрится по самим родам, - подчеркнула заместитель председателя правления по клинической деятельности АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" Алия Аимбетова.

Родные погибшей уверены, что трагедии можно было избежать и требуют для медиков самого сурового наказания. Однако в городском Департаменте полиции заявили, что расследование было проведено в полном объеме.

В августе 2020 года с ДККБТУ поступил акт внеплановый проверки в отношении работников «Научного центра акушерства, гинекологии и перенатологии» по факту смерти роженицы и ее новорожденного ребенка. Данный факт был сразу же зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.317 ч.3 УК РК, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции города Алматы.

В настоящее время факт расследуется Следственным Управлением ДП города Алматы.

Назначены соответствующие экспертные исследования.







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