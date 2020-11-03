Ученые выяснили сроки, когда тест на COVID-19 наиболее точен

Вероятность обнаружить вирус при ПЦР-тестировании также снижается спустя неделю-две после заболевания.

Американские ученые выяснили, на какой день заражения коронавирусом есть минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сообщает zakon.kz.

Как сообщают "Известия", ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса провели анализ более тысячи ПЦР-исследований, чтобы выяснить, когда они показывают максимально точный результат.

Уровень ложноотрицательных результатов был минимален через восемь дней после заражения, то есть в среднем через три дня после появления симптомов, — заявили авторы исследования.

По их данным, именно эти сроки могут быть оптимальными для точного тестирования пациентов на коронавирус. Полученные результаты могут сэкономить сами тесты, поскольку проверку можно делать один раз, когда точность результата наиболее высока.

Одни из авторов объяснил, что в первые дни после инфицирования концентрация патогена в организме слишком мала, а значит, анализ может показать ложный результат. Вероятность обнаружить вирус при ПЦР-тестировании также снижается спустя неделю-две после заболевания, которое уже пошло на спад.

При этом авторы добавили, что возможность получения ложного результата существует в любой день. Это может быть связано с индивидуальными особенностями людей, у которых по каким-то причинам снижена вероятность выделения SARS-Cov-2. Ученые призывают не полагаться только на тесты и при первых признаках заболевания оставаться на самоизоляции.

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