Древние курганы обнаружили во время строительства торгового центра в Семее

Археологи предполагают, что архитектурный памятник относится к периоду железной эпохи и имеет тысячелетнюю историю.

Конструкции из дерева и обломки керамической посуды. Древние курганы и предметы быта найдены во время строительства торгового центра в Семее, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Археологи предполагают, что архитектурный памятник относится к периоду железной эпохи и имеет тысячелетнюю историю. По их мнению, уникальных реликвий могло быть и больше. Однако они утеряны во время строительных работ, которые на этом месте идут уже 30 лет.

Территорию занимал недостроенный спортивно-оздоровительный комплекс. А два года назад здесь начали возводить торговый центр. Сейчас археологи совместно с компетентными органами разрабатывают проект, который позволит им изучить ценные исторические находки.

О случайной находке нам сообщили рабочие. На месте чётко прослеживаются следы четырёх курганов. 95% строений уничтожено. Остались только задние стены. Исходя из сходства с Иссыкским и Берельским курганами, мы можем предположить, что они относятся к третьему или четвёртому веку до нашей эры. Точную дату сможем установить после проведения радиокарбонного анализа, - рассказал археолог Айдын Жунисханов.

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