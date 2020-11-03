Единственный источник воды: Соленую воду пьют жители села в 150 км от Нур-Султана

Чистую привозят только водовозами, но зимой с доставкой возникают сложности.

Жители села Шалкар просят обеспечить их питьевой водой. Населенный пункт находится в 150 км от столицы, но здесь до сих пор пьют соленую воду, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Чистую привозят только водовозами, но зимой с доставкой возникают сложности. Без питьевой воды жители села Шалкар, расположенного близ столицы, живут больше пяти лет.

Семья Орал Курманкызы нашла выход и пробурила скважину. Но даже с ней проблема, говорит многодетная мать. Когда в доме отключают свет, вместе с ним останавливается и насос.

Мои дети пробурили скважину, но она горькая и соленая. Приходиться пить. У многих сельчан болезни, находят песок и камни, мы думаем, что это из-за воды, — рассказала жительница села Шалкар Орал Курманкызы.

Другие жители села Шалкар воду берут из колодца. Он один на весь поселок, но и там качество воды оставляет желать лучшего, признаются люди.

Этому колодцу уже 60 лет. Он — наш единственный источник воды. Но зимой вода замерзает. Приходиться спускаться в него и колоть лед, делаем это прямо в обуви, — поделился другой житель села Талгат Абдигалиев.

В понедельник и вторник в село привозят воду на специальном транспорте, рассказал аким Кызылсайского сельского округа Коргалжынского района Мурагер Ахметбеков.

Но вы сами видите состояние наших дорог. Во время осенних осадков, зимних метелей, когда дорогу заметает, возникает много трудностей с обеспечением села питьевой водой. Бывают и такие дни, когда из-за непогоды закрываются дороги, — сообщил он.

10 лет назад внутри поселка по госпрограмме "Акбулак" построили новый водопровод. Но спустя четыре года он стал не нужен. Пришла в негодность старая магистраль Коргалжын-Шалкар, к которой подключили водопровод. На ее ремонт нужны деньги из республиканского бюджета.

С 2018 года магистраль Коргалжын-Шалкар перешла на баланс республиканского водопровода "Нура". Но нам сказали, что вопрос ее обновления или строительства новой пока не рассматривают, — уточнил Мурагер Ахметбеков.

Жители села написали коллективный запрос в Мажилис парламента. Пока ответа пока не поступило. Впереди зима, с наступлением холодов сельчане вновь окажутся без воды.

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