Опубликованы данные по смертности от КВИ и пневмонии

От пневмонии с признаками КВИ с 1 августа скончались 404 человека.

Опубликована статистика по смертности от КВИ и пневмонии за сутки 2 ноября, передает zakon.kz.

По данным Минздрава РК, от коронавируса скончались 4 человека, от пневмонии с признаками КВИ - 2.

Всего от КВИ с начала пандемии скончались 1861 человек, от пневмонии с признаками КВИ с 1 августа - 404 человека.

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