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Всего 9 казахстанцев заболели пневмонией

С 1 августа всего заболело 38012 человек.

Фото : kubnews.ru3 ноября 2020, 09:15

9 казахстанцев заболели пневмонией за прошедшие сутки, 2 ноября, сообщает zakon.kz.

По информации Минздрава, за прошедшие сутки зафиксированы 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 17 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 38012, летальных случаев - 404, выздоровевших - 28836.


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