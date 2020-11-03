Всего 9 казахстанцев заболели пневмонией

С 1 августа всего заболело 38012 человек.

Фото : kubnews.ru

9 казахстанцев заболели пневмонией за прошедшие сутки, 2 ноября, сообщает zakon.kz. По информации Минздрава, за прошедшие сутки зафиксированы 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 17 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 38012, летальных случаев - 404, выздоровевших - 28836.

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