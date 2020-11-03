Всего 9 казахстанцев заболели пневмонией
С 1 августа всего заболело 38012 человек.
Фото : kubnews.ru3 ноября 2020, 09:15
9 казахстанцев заболели пневмонией за прошедшие сутки, 2 ноября, сообщает zakon.kz.
По информации Минздрава, за прошедшие сутки зафиксированы 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 17 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 38012, летальных случаев - 404, выздоровевших - 28836.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046299-e3700e38f70546a6653d39b7a51a8f0b
Сейчас читают