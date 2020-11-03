Ержан Бабакумаров посетил медиахолдинг Alatay Aqparat

Он поблагодарил журналистов, освещавших во время пандемии работу местных исполнительных органов, врачей, санэпидемиологов, полицейских, противостоявших угрозе распространения COVID-19.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров посетил редакции газет Almaty Aqshamy и "Вечерний Алматы", входящие в ТОО Alatay Aqparat, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи с главными редакторами и коллективами изданий были обсуждены текущие вопросы и планы развития газет. Ержан Бабакумаров также ознакомился с материально-технической базой медиахолдинга.

По словам генерального директора ТОО Alatay Aqparat Тулемиса Кульмухамедова, ведется работа по развитию цифровых инструментов газет, в числе которых мультимедийный портал, мобильные приложения, социальные паблики и другие современные медиаформаты. Это позволит вывести городские газеты на новый уровень читательского интереса и оперативной информационной работы.

Бабакумаров поблагодарил журналистов, освещавших во время пандемии работу местных исполнительных органов, врачей, санэпидемиологов, полицейских, противостоявших угрозе распространения COVID-19. Сегодня издания оперативно информируют горожан о мерах профилактики и лечения, а также подготовки к новой возможной волне пандемии.

Заместитель акима Бабакумаров также подчеркнул важность работы СМИ в период объявленных главой государства выборов в Мажилис и маслихаты, и призвал соблюдать выборное законодательство и равенство в освещении агитационных мероприятий всех участников.

Газета "Вечерний Алматы" издается с 28 апреля 1936 года, первый номер Almaty Aqshamy вышел в 1988 году.

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