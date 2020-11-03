В регионах Казахстана создадут газотехническую инспекцию

Она необходима для проверки газового оборудования.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал поручения по недопущению пожаров в отопительный период, передает корреспондент zakon.kz

Особое внимание глава Правительства поручил обратить на частный сектор в городах Шымкент, Алматы, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях.

По его словам, в большинстве случаев пожары возникают из-за неправильной эксплуатации электрооборудования и систем печное отопления. Этот вопрос он поручил взять на контроль акимам всех регионов.

Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить четкую координацию вопросов по предупреждению пожаров, а также готовность сил и средств к оперативному тушению. Продолжить работу по выявлению нарушений контроля за состоянием пожарной безопасности, особенно в жилом секторе объектов. Совместно с МВД и органами соцзащиты активизировать соответствующие рейдовые мероприятия, - добавил Аскар Мамин.

Кроме того, акиматам регионов было поручено обеспечить пожарную безопасность объектов социально-коммунальной инфраструктуры. Взять на особый контроль работу котельных, расположенных в объектах социальной сферы. Ускорить вопрос решения их выноса за пределы зданий.

Министерству, как отметил премьер-министр, необходимо продолжить работу по созданию противопожарной инфраструктуры и обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах. В этой связи он поручил совместно с заинтересованными органами разработать и утвердить новую Дорожную карту о материально-техническом оснащении на следующий трехлетний период с 2021 года.

Согласно закону о газе и газоснабжение, акиматам следовало создать газотехническую инспекцию и проводить проверки по всем пазовым оборудованиям. Однако это было сделано только в столице, Алматы, Акмолинской и Костанайской областях. Поручаю всем остальным акиматам регионов в течение месяца создать газотехническую инспекцию и осуществить соответствующий контроль, - поручил он.

МЧС совместно с акиматами регионов усилить профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности в период отопительного сезона.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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