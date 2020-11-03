Новый вид сообщений появится в WhatsApp

Сейчас уже идет активное тестирование.

Популярный мессенджер WhatsApp объявил о запуске нового типа сообщений. На данный момент идет тестирование, передает zakon.kz.

Речь идет об исчезающих сообщениях.

Чтобы отправлять в WhatsApp исчезающие сообщения, необходимо предварительно включить их. После включения этого режима новые сообщения в чате будут исчезать спустя семь дней. Текущий статус режима управляет сообщениями в чате. Сообщения, отправленные или полученные до включения исчезающих сообщений, не будут затронуты, - сообщили в WhatsApp.

Любой пользователь может включить исчезающие сообщения в индивидуальном чате. При этом новые сообщения в чате будут исчезать спустя семь дней. На данный момент исчезающие сообщения проходят тестирование, но разработчики обещают, что уже в самое ближайшее время под именем контакта появится соответствующая иконка для включения и выключения данной функции.

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