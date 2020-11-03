Вновь образованное министерство поделилось статистикой за сентябрь

Причинами роста пожаров стали нарушения пожарной безопасности, в частности, при эксплуатации бытовых приборов и печей, а также неосторожного обращения с огнем.

Фото : zakon.kz

Регионы с большим количеством пожаров озвучили в МЧС. Наибольшее количество пожаров наблюдается в Шымкенте и Алматы, сообщил министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz. С сентября в жилом секторе произошло свыше 1 300 пожаров. При незначительной динамике снижения показателей. Рост пожаров наблюдается в городе Шымкенте - в 8 раз, Алматы – 60%, от 40 до 20% в Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, — сообщил Ильин на заседании правительства. По его словам, 4 случая гибели в пожарах отмечается в Жамбылской области, 3 случая в Алматы и Павлодарской – 2. Отмечаются случаи групповой гибели: в Жамбылской при пожаре в жилом доме погибли двое детей, в Северо-Казахстанской области – по 2 человека, в двух случаях и Восточно-Казахстанской области – 2 человека. Причинами роста пожаров стали нарушения пожарной безопасности, в частности, при эксплуатации бытовых приборов и печей, а также неосторожного обращения с огнем, — отметил министр. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке