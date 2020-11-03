Вновь образованное министерство поделилось статистикой за сентябрь
Причинами роста пожаров стали нарушения пожарной безопасности, в частности, при эксплуатации бытовых приборов и печей, а также неосторожного обращения с огнем.
Фото : zakon.kz3 ноября 2020, 09:42
Регионы с большим количеством пожаров озвучили в МЧС. Наибольшее количество пожаров наблюдается в Шымкенте и Алматы, сообщил министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz.
С сентября в жилом секторе произошло свыше 1 300 пожаров. При незначительной динамике снижения показателей. Рост пожаров наблюдается в городе Шымкенте - в 8 раз, Алматы – 60%, от 40 до 20% в Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, — сообщил Ильин на заседании правительства.
По его словам, 4 случая гибели в пожарах отмечается в Жамбылской области, 3 случая в Алматы и Павлодарской – 2.
Отмечаются случаи групповой гибели: в Жамбылской при пожаре в жилом доме погибли двое детей, в Северо-Казахстанской области – по 2 человека, в двух случаях и Восточно-Казахстанской области – 2 человека. Причинами роста пожаров стали нарушения пожарной безопасности, в частности, при эксплуатации бытовых приборов и печей, а также неосторожного обращения с огнем, — отметил министр.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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