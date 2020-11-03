Ержан Бабакумаров и Аружан Саин ознакомились с комплексом для детей-сирот

На территории учреждений проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и обеспечение необходимым запасом средств защиты в целях недопущения заболевания среди детей и персонала.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с Уполномоченным по правам ребенка в РК, общественным деятелем Аружан Саин, руководителем городского Управления образования Л. Жылкыбаевой посетили специализированный комплекс для детей-сирот "Жанұя", сообщает zakon.kz.

В специализированном комплексе для детей-сирот "Жанұя" обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, с приходящим режимом обучения и воспитания, и дети с ограниченными возможностями.

В ходе посещения были осмотрены условия проживания детей, обсуждены вопросы по улучшению условий пребывания детей, оснащению учебными материалами для качества обучения. Отдельное внимание было уделено вопросам правильного питания воспитанников учреждения.

На территории учреждений проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и обеспечение необходимым запасом средств защиты в целях недопущения заболевания среди детей и персонала.

По итогам посещения заместитель акима Ержан Бабакумаров дал ряд конкретных поручений руководству Управления образования и специализированного учреждения по обеспечению прав детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, обучающихся в "Жанұя".

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