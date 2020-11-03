Названы регионы-антилидеры по заболеваемости COVID-19
Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные — на 18%.
Фото : pixabay.com3 ноября 2020, 09:59
По состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости в большинстве регионов Казахстана, передает zakon.kz.
С 5 по 18 октября в стране выявлено 1272 заболевших, с 19 октября по 1 ноября — 3352 чел. За сутки заболело 442 чел. Темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности — 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные — на 18%, - сообщается на сайте премьер-министра РК.
Наибольший рост заболеваемости за месяц отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях.
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