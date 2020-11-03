Горячие новости
Читайте также

Названы регионы-антилидеры по заболеваемости COVID-19 

Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные — на 18%.

Фото : pixabay.com3 ноября 2020, 09:59

По состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости в большинстве регионов Казахстана, передает zakon.kz.

С 5 по 18 октября в стране выявлено 1272 заболевших, с 19 октября по 1 ноября — 3352 чел. За сутки заболело 442 чел. Темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности — 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные — на 18%, - сообщается на сайте премьер-министра РК.

Наибольший рост заболеваемости за месяц отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты