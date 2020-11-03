Казахстан продлил запрет на въезд гражданам 57 стран
Запрет продлен до 1 мая.
Фото : mir24.tv3 ноября 2020, 10:05
Казахстан продлил до мая приостановление безвизового режима для граждан 57 стран, сообщает zakon.kz.
Такое решение приняла межведомственная комиссия.
Продлить до 1 мая 2021 г. приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 г. приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии, - отмечается на сайте премьер-министра.
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