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Казахстан продлил запрет на въезд гражданам 57 стран

Запрет продлен до 1 мая.

Фото : mir24.tv3 ноября 2020, 10:05

Казахстан продлил до мая приостановление безвизового режима для граждан 57 стран, сообщает zakon.kz.

Такое решение приняла межведомственная комиссия.

Продлить до 1 мая 2021 г. приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 г. приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии, - отмечается на сайте премьер-министра.

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