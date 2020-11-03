Как планируют преобразить Туркестан

Правительству представили Генплан развития города.

Правительство Казахстана поддержало проект Генерального плана развития Туркестана до 2035 года, передает корреспондент zakon.kz.

Так, в целях перераспределения транспортного потока и освоения свободных территорий будет перестроена улично-дорожная сеть с частичным сносом ветхого одноэтажного жилья, выделением исторического центра, строительства объездных дорог, соединяющих с международным аэропортом, железнодорожным и автомобильным вокзалами.

Для улучшения транспортного потока предусмотрено расширение существующих и строительство новых магистральных улиц протяженностью 1069 км, количество транспортных развязок и путепроводов по территории города будет увеличено до 24, протяженность автобусных маршрутов увеличится с 533 км до 850 км.

Увеличится пропускная способность международного аэропорта до 250 пассажиров в час, железнодорожного вокзала до 5 тыс. пассажиров в сутки, автомобильного вокзала до 15 тыс. пассажиров в сутки.

На сегодня водопотребление города составляет до 35 тыс. кубических метров в сутки. Всего запасы подземных вод Карачикского, Биресек-Кантагинского и Миргалимсайского месторождений составляет 177 тыс. Кубических метров в сутки. С учетом роста численности населения до 350 тыс. человек, в рамках Генерального плана будут расширены запасы за счет подземных вод Икансу-Ктайского месторождения и построены водопроводные сети протяженностью 163 км. Это повысит возможность ежедневного потребления питьевой водой до 197 тыс. Кубических метров в сутки, - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

На сегодняшний день теплоснабжение в городе обеспечивается двумя централизованными котельными и 100 малыми котельными с общей мощностью 486 Гкал/ч. Проектом предусматривается строительство двух новых парогазоустановок и модернизация существующих котельных и отопительных печей с переводом на природный газ. Это увеличит подачу теплоснабжения до 1 775 Гкал/ч.

Кроме того, проектом Генплана предусматривается возможность увеличения мощности электростанций до 742 млн кВт/час за счет строительства восьми подстанций. Дополнительно в качестве альтернативного источника электроснабжения предусматривается строительство солнечной электростанции. Будут использоваться солнечные панели для освещения улиц и подогрева воды.

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