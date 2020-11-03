Назван фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса

Повышенный риск для беременных должен служить предупреждением для тех, кто ждет пополнения в семье.

Беременные женщины чаще умирают от коронавируса, хотя риск остается небольшим, передает zakon.kz со ссылкой на The Washington Post.

Данные Центра по контролю заболеваниями США показывают, что беременные женщины почти в три раза чаще попадают в отделения интенсивной терапии и более чем в три раза чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких. Полученные результаты перекликаются с предыдущими исследованиями, связывающими беременность с повышенным риском развития тяжелых заболеваний.

Отмечается, что общий риск для беременных остается небольшим, поскольку они, как правило, моложе и здоровее. Из 19 600 обследованных 33 умерли, что составляет 0,2%. Для женщин, которые не беременны, уровень смертности составил 0,1 процента.

Эксперты отмечают, что повышенный риск для беременных должен служить предупреждением для тех, кто ждет пополнения в семье.

Некоторые люди думают, что если ты молод и здоров, то все будет хорошо. Но дело в том, что в моей практике мы видели беременных женщин на аппаратах искусственной вентиляции легких. Это влияет на мать, роды и ребенка. Мы не можем предсказать, как это повлияет на вас, поэтому лучший совет, который мы можем предложить, - это профилактика. Носить маску. Соблюдать социальную дистанцию. Нужно держаться подальше от людей, которые могут быть заражены, - сказал акушер и гинеколог Дэвид Джаспан.

Некоторые беременные могут не получить диагноз коронавируса до позднего периода, потому что COVID-19 имеет некоторые общие симптомы с беременностью - усталость, тошноту и рвоту.

Доклад основан на данных, собранных ЦКЗ в больницах по всей Америке.

Исследователи полагают, что повышенный риск может быть связан с физиологическими изменениями, которые происходят во время беременности, такими как увеличение частоты сердечных сокращений и потребления кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма. Также сообщается, что зараженные беременные с большей вероятностью имеют преждевременные роды. Согласно данным, среди 3912 родов 12,9% были преждевременными.

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