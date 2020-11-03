Порезала детей и себя из-за личной жизни: оглашен приговор 26-летней казахстанке

Ей дали 6 лет лишения свободы.

Жительнице Костаная, порезавшей своих детей, вынесен приговор, передает zakon.kz.

Судом установлено, что 26-летняя подсудимая, находясь в общежитии Центра адаптации для женщин и детей, кухонным ножом нанесла раны предплечий себе и своим детям 2016 и 2018 года рождения, причинив тяжкий вред их здоровью.

Первоначально подсудимая была предана суду по обвинению в покушении на убийство. Однако в ходе судебного разбирательства прокурор изменил обвинение на причинение тяжкого вреда здоровью. Представители потерпевших детей согласились с прокурором. В связи с чем такое изменение обвинения является для суда обязательным. Вина подсудимой доказана ее признательными показаниями, а также показаниями свидетелей-очевидцев и заключениями экспертиз, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области.

На прениях прокурор просил назначить ей наказание в виде 6 лишения свободы.

Санкция ст.106 ч.2 УК предусматривает наказание на срок от 6 до 10 лет лишения свободы. Учитывая, что подсудимая ранее к ответственности не привлекалась, суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.

Инцидент произошел весной текущего года. В случившемся женщина обвинила свою подругу, написав об этом в предсмертной записке: "во всем прошу винить подругу".

Как установило следствие, причиной этого поступка стала ссора с подругой на почве ревности - после выяснения отношений из-за мужчины.

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