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Доллар немного подешевел на торгах

Курс доллара снизился почти на 1,5 тенге.

Фото : rg.ru3 ноября 2020, 11:12

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 433,13 тенге, снизившись на 1,49 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 433-434,5 тенге, евро - 505-508 тенге, рос. рубль - 5,38-5,48 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 3 ноября после вчерашнего незначительного повышения.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,14%, составив $36,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе уменьшились на 0,26% — до $38,87 за баррель.


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