Еще пять населенных пунктов Жамбылской области обеспечат голубым топливом

Общая стоимость проекта составляет 5,6 млрд тенге.

АО "Банк Развития Казахстана" и АО "КазТрансГаз Аймак" заключили Дополнительное соглашение для финансирования проекта "Строительство подводящего газопровода к 5-ти населенным пунктам Кордайского района Жамбылской области" (далее -Проект), путем внесения изменений в Соглашение об открытии Кредитной линии в рамках проекта "Модернизация ГРС г.Тараз" от 17 июля 2013 года.

Общая стоимость проекта составляет 5,6 млрд тенге, АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек") предоставит АО "КазТрансГаз Аймак" кредитные средства в размере 3,5 млрд тенге, 2,01 млрд тенге доля прочих источников финансирования. Предоставленное Банком финансирование будет направлено на строительно-монтажные работы газопровода в Кордайском районе Жамбылской области (с. Масанчи, Каракемер, Сортобе, Булар батыр, Аухатты). Строительство подводящего газопровода осуществляется в рамках Инвестиционного проекта "Модернизация ГРС г. Тараз".

Строительство подводящего газопровода, проводится параллельно с реконструкцией АГРС "Кордай", с увеличением ее пропускной способности до 6 кгс/см². Реконструкция АГРС-Кордай в перспективе даст возможность планировать работы по прокладке подводящих газопроводов еще к 12 населенным пунктам. В этом случае число газифицированных населенных пунктов в районе достигнет до 29 из 41, т.е. 70% от всего числа населенных пунктов Кордайского района. В результате будет обеспечено бесперебойное и безаварийное газоснабжение региона природным газом, повышено качество жизни жителей газифицируемых населенных пунктов.

При строительстве газопровода будет задействовано 103 человека, а также 49 единиц спецтехники.

Абай Саркулов

"БРК как финансовый институт развития среди приоритетов уделяет большое внимание кредитованию экологически чистых производств, направленных на улучшение экологии. Ранее, при партнерстве БРК с АО "КазТрансГаз Аймак" построены и модернизированы газораспределительные сети города Тараз, Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской и Мангистауской областей. Все эти мероприятия позволят существенно улучшить газотранспортную инфраструктуру нашей страны, обеспечивающую актуальные нужды населения регионов", - подчеркнул Председатель Правления БРК Абай Саркулов.

В целом же, общая сумма направленная Банком развития АО "КазТрансГаз Аймак" на строительство и модернизацию газораспределительных сетей страны составляет 77,5 млрд тенге.

Реализация Проекта позволит улучшить экологическую обстановку в регионе снижением объема вредных выбросов в воздушный бассейн района. Во избежание излишнего загрязнения воздушного бассейна преимущество отдается малозольным и малосернистым видам топлива. Наиболее чистым органическим топливом является природный газ. Также уменьшатся затраты потребителей, при использовании природного газа для отопления, приготовления пищи, а также других бытовых нужд.

"По поручению Президента РК Национальным оператором АО "КазТрансГаз" совместно с акиматом Жамбылской области начаты работы по прокладке подводящих газопроводов к пяти населенным пунктам Кордайского района. Всего проектом предусмотрено строительство 73 км газопровода высокого давления. За счет инвестиционной программы будет построено 42 км газопровода", - отметил Генеральный директор АО "КазТрансГаз Аймак" Манас Тасыбаев. На бюджетные средства будет реализована вторая часть по строительству 31 км газопровода высокого давления. В результате реализации проекта планируется дополнительно обеспечить природным газом более 50 000 жителей региона, а это в целом 5 282 жилых домов, 274 объектов социальной сферы и предпринимательства".

Манас Тасыбаев

Для организации эффективной системы распределения газа предполагается перевод наиболее рентабельных предприятий на природный газ и развитие сети газопроводов по первоочередным, наиболее рентабельным территориям населенных пунктов с максимальным использованием технической и финансовых возможностей.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

АО "КазТрансГаз Аймак", единственным акционером которой является АО "КазТрансГаз" – дочерняя структура АО "НК "КазМунайГаз", является крупнейшей газоснабжающей компанией Казахстана, эксплуатирующей распределительные и магистральные газопроводы во всех газифицированных регионах Республики Казахстан (Туркестанская, Костанайская, Жамбылская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Мангистауская области, а также в городах Алматы и Шымкент). Деятельность Компании нацелена на транспортировку газа по распределительным сетям, обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых, промышленных предприятий и управление инфраструктурой. Компания реализует товарный газ всем категориям потребителей: населению, промышленным и коммунально-бытовым предприятиям, а также бюджетным организациям.

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